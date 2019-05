NEWS MILAN – Domani il Frosinone sarà ospite del Milan a San Siro, per la penultima giornata di Serie A. I ciociari sono già retrocessi da parecchie settimane mentre i rossoneri hanno l’obbligo di vincere per sperare ancora nel quarto posto.

Mister Marco Baroni alla vigilia ha parlato in conferenza stampa. Sul match contro i rossoneri, ha dichiarato: “Sicuramente ci schiereremo con il 3-5-2 che è sempre stato il nostro assetto tranne in qualche situazione in cui abbiamo giocato con Ciano mascherato da mezz’ala. Diciamo subito che è partita bella, andiamo in uno stadio importante contro una grandissima squadra in corsa per l’obiettivo della Champions e di fronte avremo un pubblico delle grandi occasioni. Ci sono tutti gli aspetti positivi per giocarsi una partita con il piglio giusto. Siamo consapevoli delle difficoltà, del fatto che i rossoneri sono difficili da arginare ma noi vogliamo essere dentro la partita. Sappiamo che dovremo difenderci ed anche creare problemi al Milan perché è impossibile pensare di disputare tutta una partita nella tua metà campo”.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Sulle motivazioni della sua squadra, già retrocessa: “Chiariamo subito: questa è una partita che se pensi di andare a fare una scampagnata, ti asfaltano. Credo che ognuno di voglia essere presente. Che non significa stare in campo bensì restare attaccati alla gara, aggressivi, aiutarsi reciprocamente. Questa è la partita che ci aspetta. Senza timori. Perché il timore non ti aiuta di certo”.

Sul suo futuro: “Con il Presidente abbiamo già parlato e ci incontreremo a fine campionato. L’attenzione per ora è rivolta a queste due gare. Mi dispiace per il match con l’Udinese perché non abbiamo fatto male ma il risultato ci ha punito. Ma quando esci con un risultato così capisco che c’è poco da dire. E questo dispiace. Perché quello che ci è stato chiesto e che volevamo anche noi è giocarci queste partite fino alla fine”.

PORTIERI: Bardi, Iacobucci, Sportiello.

DIFENSORI: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano. Ghiglione, Goldaniga, Krajnc, Molinaro, Simic, Zampano.

CENTROCAMPISTI: Cassata, Maiello, Paganini, Sammarco, Valzania.

ATTACCANTI: Ciano, Ciofani, Dionisi, Errico, Pinamonti, Trotta.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it