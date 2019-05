🤯 – Zlatan loses it!@LAGalaxy‘s Zlatan Ibrahimovic has been suspended for two games and issued an undisclosed fine for grabbing the opposition ‘keeper’s neck and throwing him to the deck! 😳 Full story: https://t.co/ioLfqmN9lm pic.twitter.com/tnmOf5nQ9B — Sky Sports Football (@SkyFootball) 18 maggio 2019

Non è iniziata nel migliore dei modi la seconda stagione di Zlatan Ibrahimovic in Major League Soccer. I suoi Los Angeles Galaxy hanno subito tre sconfitte consecutive e il nervosismo dello svedese è già venuto fuori.

Zlatan infatti si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti di un avversario nel corso della sfida contro i New York Red Bulls. L’attaccante ha preso per il collo il portiere Johnson dopo un’azione concitata in area con Ibra che ha colpito una traversa ed è poi stato spinto da dietro dall’estremo difensore in maglia gialla. Per il gesto ritenuto violento, la MLS lo ha squalificato per le prossime tre giornate.

La federazione della lega americana ha così la decisione: ““La commissione disciplinare della North American Football League ha imposto a Zlatan Ibrahimovic due turni di sospensione e un’ammenda per comportamento violento all’86’ minuto della partita tra i Galaxy e i Red Bulls di New York”.

E Ibra non è nuovo a gesti di questo genere. Nel corso della sua carriera è stato più volte punito dagli arbitri e dai giudici sportivi con espulsioni e squalifiche. Ricordiamo la manata di Ibrahimovic ad Aronica in un Milan-Napoli del 2012. A 37 anni, Zlatan, non ha perso il vizio.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

