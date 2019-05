NEWS MILAN – Domani ultima partita dei rossoneri a San Siro. Alle ore 18:00 si giocherà Milan-Frosinone, match fondamentale per sperare ancora nel quarto posto. Dopo la conferenza stampa di vigilia, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati.

-> Per rimanere aggiornato e seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Il mister aveva già annunciato della presenza di Lucas Biglia, recuperato e a disposizione, ma non al massimo della forma. Presente anche Andrea Conti, che ha ormai smaltito i problemi alla spalla destra. Ancora out invece Davide Calabria, la cui stagione è finita a causa della frattura al perone destro rimediata in Coppa Italia contro la Lazio. Non ci sarà nemmeno Lucas Paquetà in quanto squalificato sino all’ultima giornata di campionato, anche se il brasiliano in questi giorni si è sempre allenato regolarmente con il gruppo. Assente pure Riccardo Montolivo, ormai ai margini della squadra.

Di seguito l’elenco completo riportato dal sito ufficiale acmilan.com:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Biglia, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Here’s the Boss’ 20-man squad for our final home game 🔴⚫

Ecco i 20 rossoneri convocati per #MilanFrosinone 🔴⚫ pic.twitter.com/kVPdm05mVa — AC Milan (@acmilan) 18 maggio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it