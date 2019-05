MILAN NEWS – Una piccola rivoluzione nella linea mediana del Milan che verrà. Secondo i vari media il mercato estivo dei rossoneri si dovrebbe concentrare proprio su questo reparto.

Uno dei calciatori dell’attuale centrocampo che potrebbero fare la valigie è Lucas Biglia: la sua seconda stagione in rossonero non è stata per nulla soddisfacente, prima per via del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori gioco per almeno 3-4 mesi, poi per alcune situazioni poco cristalline come il litigio con Kessie che lo ha visto protagonista in negativo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il suo profilo, almeno secondo i progetti dettati dall’A.D. milanista Ivan Gazidis, non sembra essere idoneo per considerarsi un punto centrale del Milan che verrà, in particolare per una questione anagrafica che vede l’argentino classe 1986 ormai fuori dal ‘range’ stabilito per costituire l’architrave della squadra rossonera.

Eppure, secondo ciò che riporta oggi la Gazzetta dello Sport, una figura come quella di Biglia potrebbe ancora fare comodo nell’economia di squadra. L’ex Lazio, dall’alto dei suoi quasi 33 anni, rappresenterebbe una risorsa esperta e sicura all’interno dello spogliatoio e nelle rotazioni del centrocampo, in particolar modo se non dovesse essere riscattato Timoué Bakayoko. L’unico cruccio resta il suo ingaggio: Biglia percepisce 3,5 milioni di euro all’anno, troppi per un centrocampista forte ma che sembra ormai destinato all’ultima fase della propria carriera. Se l’argentino accettasse di decurtare o spalmare il suo attuale stipendio non ci sarebbe alcun problema riguardo alla permanenza nel Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it