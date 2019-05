NEWS MILAN – Intervista dal sito ufficiale del Liverpool, Pepe Reina ha parlato di numerosi temi riguardanti anche il Milan. In particolare ha ricordato la finale di Champions League del 2007 giocata in maglia Reds e che fosse impossibile pensare allora che sarebbe arrivato in rossonero.

Il suo rapporto con il Liverpool e il trasferimento al Milan: “Liverpool è casa per me. Ci ho giocato per otto anni, nove considerando anche la stagione in prestito a Napoli. La considero casa e sempre lo sarà. È vero quel che dicono; una volta Reds, per sempre Reds. Dopo la finale di Champions League del 2007… diciamo che non avrei mai pensato di finire qui la mia carriera, al Milan!”.

Sulla sua esperienza al Milan e sul futuro: “Qui sto bene, è un grande club. Fino ad oggi è andata bene, non sto giocando quanto vorrei ma davanti a me ho un portiere fenomenale (Donnarumma, ndr). Tutto quello che posso fare è spingerlo e farlo crescere. Ho ancora due anni di contratto con il Milan, poi si vedrà. Valuterò come mi sentirò, specialmente a livello mentale, poi prenderò una decisione. So per certo che vorrò continuare la mia vita a contatto con il calcio, magari come allenatore o manager… non so. Una cosa è chiara, continuerò con qualcosa legato al calcio. Questa è la mia idea adesso. Magari fra due anni avrò in testa qualcosa di diverso, ma oggi il mio pensiero è quello di diventare allenatore un giorno”.

.@PReina25 has a feeling of déjà vu as #LFC now repeatedly compete for major trophies again. Plenty discussed with the former Red ⬇️https://t.co/rSJXTn34An — Liverpool FC (@LFC) 18 maggio 2019

