CALCIOMERCATO MILAN – Raoul Bellanova saluta il Milan, definitivamente. Ceduto al Bordeaux lo scorso gennaio, il terzino destro non farà ritorno in casa Diavolo dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile rossonero.

A confermarlo, con un lungo messaggio attraverso proprio profilo Instagram, è stato direttamente il giocatore originario di Rho. Non sarà applicato, quindi, il diritto di recompra a favore del club rossonero.

Calciomercato Milan, il messaggio d’addio di Bellanova

Un milioni di euro più bonus: questa la cifra che Elliott Management Corporation incasserà da questa giovane cessione, a cui bisognerà aggiungere l’opzione del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Per il giocatore, invece, resta il contratto quadriennale da 700 mila euro firmato durante la sessione invernale.

Ecco il toccante messaggio d’addio postato dal classe 2000: “Grazie. Questi colori resteranno per sempre dentro di me, sono arrivato a 6 anni, mi hanno cresciuto, mi hanno fatto maturare, e mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi. Non è facile descrivere a parole ciò che in questi anni ho provato, emozioni indescrivibili che terrò per sempre dentro al mio cuore, ho gioito, ho sofferto, ho pianto, e sono orgoglioso di avere fatto tutto ciò con la maglia dell’AC Milan. Oggi non solo lascio la squadra che mi ha cresciuto, lascio una parte della mia vita, una casa, un punto di riferimento. Voglio ringraziare tutti, dai magazzinieri del vismara, i dirigenti, i mister che ho avuto, e i miei compagni d squadra, la mia famiglia. E’ arrivato dunque il momento di mettermi in gioco, in una realtà diversa, nel calcio che conta, e se ho questa possibilità è solo grazie a questi colori. Dico ancora grazie, grazie alla gente che mi è stata vicina, a ogni singola persona. Ora però è giunto il momento dei saluti, grazie Ac Milan, resterai sempre nel mio cuore”.

