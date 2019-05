Clamorosa bagarre in Serie A per la lotta alla salvezza. Quel che fino a un mese fa sembrava scontato, ad una giornata dalla fine è ancora tutto in bilico. Oggi nella penultima giornata di Serie A ci sono stati risultati sorprendenti.

Due campi collegati alle 15, ed entrambi hanno visto vincere le squadre padrone di casa. L’Empoli si è imposta 4-1 contro il Torino, mentre allo stadio Ennio Tardini il Parma ha battuto 1-0 la Fiorentina con un autogol all’80’ di Gerson. I viola adesso vivono un vero e proprio psico-dramma e potrebbero incredibilmente rischiare la retrocessione nonostante abbiano 40 punti. La quota salvezza infatti è a quota 41, e per la squadra di Vincenzo Montella si fa dura. Nell’ultima giornata sfideranno all’Artemio Franchi il Genoa, al momento finito terz’ultimo in virtù del pareggio di ieri contro il Cagliari e soprattutto della vittoria del sopracitato Empoli.

Per salvarsi la Fiorentina dovrà ottenere almeno un punto contro il Genoa domenica prossima. Possono anche salvarsi perdendo, ma se e solo se l’Empoli non vincesse a San Siro contro l’Inter. Finale thrilling dunque, con tutte le squadre che giocheranno in contemporanea. Tanta imprevedibilità nei prossimi 90 minuti. Sarebbe clamorosamente interessante se stasera l’Inter perdesse al San Paolo contro il Napoli, il ché vorrebbe dire giocarsi la qualificazione Champions League all’ultima giornata qualora il Milan vincesse sul Frosinone.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

