NEWS MILAN – Nel pre-partita di Milan-Frosinone, sono arrivate le dichiarazioni di Diego Laxalt. Questa sarà l’ultima partita stagionale a San Siro per i rossoneri.

Ai microfoni di Milan TV, l’ala sinistra ha detto la sua sull’importanza della sfida odierna: “Oggi essendo l’ultima in casa, non dobbiamo solo dare soddisfazione al pubblico ma anche vincere bene e prendere questi tre punti per tenere in piedi questo obiettivo Champions. Ci pensiamo da tutto l’anno, sarebbe una cosa pazzesca, oggi dobbiamo vincere per tenere l’obiettivo raggiungibile”.

Il Frosinone è già retrocesso da diverse giornate, ma guai a sottovalutarlo. All’andata finì 0-0, dunque massima concentrazione. Laxalt lo sa e certamente Gattuso lo avrà ricordato alla sua squadra in settimana: “Loro faranno una partita importante perché giocare contro il Milan porta sempre stimoli, non dobbiamo perdere la testa e gestire con attenzione”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

