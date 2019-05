NEWS MILAN – San Siro è già gremito di tifosi e le squadre sono già arrivate pronte ad accendere la sfida. Alle ore 18 il calcio d’inizio di Milan-Frosinone, con i due allenatori che hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso punterà sempre sul 4-3-3, fiducia ancora in Fabio Borini nel tridente insieme a Suso e Piatek. L’assenza per squalifica di Lucas Paquetà costringe Hakan Calhanoglu ad abbassarsi sulla linea mediana insieme a Kessie e Bakayoko. In difesa solito quartetto, con Ignazio Abate all’ultima partita della sua carriera a San Siro con la maglia rossonera. Musacchio-Romagnoli i centrali, con Rodriguez a sinistra. In porta ovviamente Gigio Donnarumma. Di seguito in grafica le due formazioni:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

FROSINONE (4-4-2): Bardi; Zampano, Ariaudo, Brighenti, Goldaniga; Paganini, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Trotta.

Allenatore: Baroni.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

