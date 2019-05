MILAN NEWS – Non sarà stata certo l’annata più sventurata della storia recente del Milan, come i tifosi rossoneri ben sanno, ma qualcosa di più ci si poteva attendere dalla squadra.

Eppure il Milan si giocherà fino all’ultimo la possibilità di andare in Champions League, sperando nel passo falso dell’Atalanta (o dell’Inter) e cercando di mettere in banca i sei punti necessari per sperare ancora. Ad oggi il piazzamento in classifica della squadra rossonera è leggermente migliore rispetto alle ultime due annate: quinto posto, che vorrebbe dire qualificazione diretta ai gironi di Europa League, un traguardo non così esaltante visto che ad inizio anno l’obiettivo era differente.

Nonostante ciò per Gennaro Gattuso, come ripetuto anche ieri in conferenza stampa pre-match, la stagione attuale non è affatto fallimentare: “Già così per me non è un fallimento. Non perché voglia meriti io, ma non lo è. La Lazio allora cosa dovrebbe dire? La Roma invece? Abbiamo perso tanti punti ma non è un fallimento, noi ora siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare, dare il massimo e fare più punti possibili. Poi si vedrà”.

Pensiero ottimista e positivo per Gattuso, ma è ancora poco chiaro se il Milan e la propria dirigenza possa ragionare alla stessa maniera: basterà aver migliorato di poco la classifica dello scorso anno? La qualificazione in Europa League eventualmente agirà da contentino o sarà considerata un insuccesso? Tanti crucci che verranno chiariti a fine campionato, ma di certo Rino non potrà dormire sonni tranquilli.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

