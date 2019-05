MILAN NEWS – Se il Milan di Gennaro Gattuso lotta disperatamente per un posto in paradiso, la Primavera di Federico Giunti, invece, scalcia disperatamente per evitare di sprofondare nell’inferno. Baratro, tuttavia, che ora è davvero a un passo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Dopo il deludente 0-0 casalingo dei rossoneri contro la Sampdoria, arriva infatti una pessima notizia da Torino: ossia il successo del Sassuolo contro la formazione granata. 3-1 per gli emiliani che volano a quota 32 punti e a +2 in classifica sul Diavolo. Un risultato che condiziona maledettamente la formazione rossonera, non più padrona del proprio destino e impegnata in casa della Fiorentina al prossimo giro. Parallelamente, il Sassuolo ospiterà il Genoa penultimo a 29, teoricamente ancora in vita se non fosse per la differenza reti, e la Sampdoria, anche a 32 punti, che invece ospiterà il Chievo a Genova.

Impossibile o quasi, purtroppo. Fallito il match point di ieri contro una diretta concorrente, andata via da Milano con un punto fondamentale, a un Milan mediocre non resta altro che un’insperata impresa in Toscana sperando in risultati favorevoli da altri campi. Non proprio il miglior biglietto da visita per Elliott Management Corporation, che ha deciso di fare dei giovani il proprio dogma. Il fondo statunitense, invece, sarà chiamato a risollevare questo fallimento a partire dalla prossima stagione. Sperando che non ce ne sia un altro…

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it