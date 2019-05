MotoGP, GP Francia 2019: Marquez batte Ducati, 5° Rossi a Le Mans.

La gara MotoGP del Gran Premio di Francia 2019 è stata conquistata da Marc Marquez, partito dalla pole position e poi bravo a gestire tutto al meglio. All’inizio la concorrenza ci ha provato ad insidiarlo, ma poi il campione della Honda se n’è andato in fuga.

Salgono sul podio di Le Mans i piloti ufficiali Ducati, con Andrea Dovizioso che nei giri finali ha resistito agli attacchi del compagno Danilo Petrucci. Non potevano fare meglio oggi, Marquez ne aveva di più. Buon quarto posto per Jack Miller, che ad inizio GP aveva anche dato fastidio a Marc ma poi ha dovuto arrendersi. Quinta piazza per Valentino Rossi con una Yamaha che non gli ha permesso di fare meglio. Il Dottore, comunque, non è arrivato distante dalla zona podio.

Da segnalare l’ottima prestazione di Pol Espargarò con la KTM: il sesto posto è incoraggiante per il futuro. Il team austriaco sta investendo tanto e sicuramente può gioire per questo risultato. Bene Franco Morbidelli, che ha chiuso settimo davanti al compagno Fabio Quartararo. Buona giornata per il team Petronas Yamaha. Completano la top 10 le Honda di Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo, quest’ultimo abbastanza deludente. Sono caduti Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, ritiro anche per Andrea Iannone.

MotoGP, GP Francia 2019: risultati finali della gara.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 41:53.647 2 4 A. DOVIZIOSO +1.984 3 9 D. PETRUCCI +2.142 4 43 J. MILLER +2.940 5 46 V. ROSSI +3.053 6 44 P. ESPARGARO +5.935 7 21 F. MORBIDELLI +7.187 8 20 F. QUARTARARO +8.439 9 35 C. CRUTCHLOW +9.853 10 42 A. RINS +13.709

Another dominant display from @marcmarquez93! 💪 Three victories from the last four races for the @HRC_MotoGP rider! 🥇#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/x9pzmB4Vnx — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 19 maggio 2019

A sea of red in parc ferme… It can only be Ducati! 🥈🥉🙌#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/v7ydw9nYWx — MotoGP™ 🇫🇷 (@MotoGP) 19 maggio 2019

