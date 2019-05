News Milan Frosinone: la classifica del campionato di Serie A aggiornata.

Oggi a San Siro è andato in scena Milan-Frosinone, match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Favoriti d’obbligo i padroni di casa, considerando il maggiore tasso tecnico e anche le motivazioni in campo.

Infatti, la squadra di Gennaro Gattuso doveva fare 3 punti per mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Vincere significava agganciare l’Atalanta, ma in virtù del migliore bilancio nello scontro diretto sarebbero i rossoneri davanti al quarto posto. La squadra di Gian Piero Gasperini in serata se la deve vedere a Torino contro la Juventus. Ma prima di pensare a cosa succederà all’Allianz Stadium, il Milan doveva pensare a battere il già retrocesso Frosinone.

Il risultato finale di San Siro dice 2-0 per il Milan. Primo tempo brutto e concluso sullo 0-0, poi nella ripresa tutte le emozioni. Prima Gianluigi Donnarumma para un rigore a Camillo Ciano salvando i rossoneri, poi ci pensano Krzysztof Piatek e Jesus a regalare al Diavolo 3 punti vitali. Questo successo fa salire i ragazzi di Gattuso al quarto posto a quota 65 punti, davanti all’Atalanta per i migliori numeri nei confronti diretti. Una notizia è anche che adesso la qualificazione alla prossima Europa League è raggiunta.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2018/2019 dopo Milan-Frosinone 2-0. Come detto in precedenza, la formazione di Gattuso va considerata quarta in graduatoria in attesa di Juventus-Atalanta.

Redazione MilanLive.it

