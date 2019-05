CALCIOMERCATO MILAN – C’è un calciatore che ha fatto parlare molto di sé nella scorsa estate, per un intreccio di mercato discusso e sorprendente.

Si tratta di Malcom, esterno d’attacco classe ’97 del Barcellona, che circa un anno fa doveva passare alla Roma ma il tutto saltò in extremis per via dell’inserimento dei catalani, che lo strapparono dal Bordeaux con un’offerta migliore e superiore ai 40 milioni di euro. Il brasiliano però non ha mai dato un apporto costante e sicuro in Spagna, tanto che nelle ultime settimane si è parlato di un’ipotetica partenza a fine campionato.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Malcom può seriamente lasciare Barcellona

Nonostante la sua stagione non così esaltante, con una sola rete realizzata in 15 presenze in Liga, la possibile cessione di Malcom in estate scatenerebbe l’interesse di diversi club di primissimo livello. Tra questi il Milan, alla ricerca di un’alternativa di qualità in attacco, in particolare sulle corsie esterne. I rossoneri si sono interessati all’ex Bordeaux nelle ultime settimane, ma come riporta il quotidiano iberico AS la concorrenza per il talento 22enne del Barça sembra essere aumentata di recente.

Sono 40 i milioni di euro che il Barcellona richiederà per lasciar partire Malcom; in pole sembra ora esserci il Borussia Dortmund, che dovrà sostituire il sicuro partente Pulisic (già ingaggiato dal Chelsea) e potrebbe puntare proprio sull’ala brasiliana. Non solo: anche Inter, Liverpool e Tottenham si sarebbero informate sulle possibilità di arrivare a Malcom, anche se le ultime voci favoriscono la pista tedesca. Il Milan dunque sembra godere di una concorrenza davvero prestigiosa per uno dei suoi obiettivi estivi, anche se il d.t. Leonardo pare avere una lista ricca di calciatori offensivi e di qualità con le caratteristiche simili a quelle del ricercatissimo Malcom.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it