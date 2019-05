Calciomercato Milan: Mario Rui dovrebbe lasciare Napoli, è un’idea per i rossoneri.

Il Milan ha sicuramente bisogno di rinforzarsi nella prossima finestra estiva del calciomercato. In ogni reparto serve intervenire con acquisti mirati. Un ruolo nel quale servirebbe un nuovo interprete è quello di terzino sinistro.

Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt non convincono, mentre Ivan Strinic non ha mai giocato. La stagione del croato è stata condizionata dai mesi trascorsi lontano dal campo a causa di problemi cardiaci. La dirigenza valuterà come intervenire in entrata, ma dovrà prima cedere per poter liberare spazio al nuovo innesto. Essendoci tre terzini sinistri in organico, almeno due andranno venduti.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, piace Mario Rui del Napoli?

Secondo le ultime notizie di calciomercato del quotidiano Il Mattino, un giocatore che interesserebbe è Mario Rui. Il portoghese classe 1991 dovrebbe lasciare Napoli in estate. Carlo Ancelotti vuole un nuovo terzino mancino e pertanto l’ex Empoli è candidato alla cessione. Il Milan sembra tenerlo in considerazione, anche se per adesso non sono stati approfonditi i discorsi. Si tratta di un’idea, ma senza che sia stato avviato qualcosa di realmente concreto ancora.

Mario Rui è in Italia dal 2011, quando il Parma lo prelevò dal Benfica a titolo gratuito. Successivamente ha giocato con Gubbio, Spezia ed Empoli. Proprio in quest’ultima squadra riuscì ad affermarsi sotto la guida di Maurizio Sarri, che nel 2017 lo portò al Napoli dopo l’infelice esperienza alla Roma. Il club di Aurelio De Laurentiis ha speso 9,25 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto. Il portoghese in questa annata ha collezionato 31 presenze, 27 da titolare. Visti i problemi fisici di Faouzi Ghoulam, ha usufruito di parecchio spazio. Tuttavia, Ancelotti vorrebbe un nuovo terzino sinistro e dunque il giocatore cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona è candidato alla partenza. Il Milan ci pensa e sembra che anche il Torino sia interessato. A nostro avviso Mario Rui non può essere una prima scelta per i rossoneri, che avranno certamente altre opzioni per il ruolo.

Gustavo Henrique offerto al Milan. L’agente: “Parlo con tanti club”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it