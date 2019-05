Tutto pronto: si attende solo e unicamente il finale di stagione. Giuseppe Riso, agente del giocatore, e le due società, infatti, hanno di fatto definito l’accordo sulla base di 25 milioni di euro. Un acquisto agevolato da un altro affare riguardanti i due club, ossia il riscatto di Manuel Locatelli trasferitosi in Emilia Romagna la scorsa estate. E infatti – rivela Ts – già allora le parti abbozzarono un discorso, motivo per il quale, virtualmente, il Milan spenderà di fatto solo 13 milioni in virtù dei 12 in programma per l’ex centrocampista rossonero. Per Sensi, invece, pronto un contratto quinquennale, quindi fino al 2024, con un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro.