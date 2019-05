MILAN NEWS – La vittoria di ieri sera del Napoli sull’Inter ha riaperto completamente i giochi per quanto riguarda la zona Champions League, anche in sfavore dei nerazzurri.

L’Atalanta ha infatti agganciato al terzo posto la squadra di Luciano Spalletti, mentre il Milan si è avvicinato ad una sola lunghezza dai rivali cittadini. Una sorta di piccolo favore targato Carlo Ancelotti, visto che il tecnico emiliano ha condotto il suo Napoli a battere con un netto 4-1 l’Inter nel posticipo di ieri.

Dopo il rotondo successo, Ancelotti ha parlato in conferenza stampa nella sala del San Paolo; interpellato proprio riguardo al suddetto favore fatto al Milan in chiave Champions, l’ex tecnico rossonero ha ammesso: “Non so se è stato un vero e proprio favore al Milan, ma sono comunque felice che abbiano vinto. È sempre la mia seconda squadra”.

Sulle voci invece riguardanti un suo futuro alla Juventus per il dopo-Allegri, Ancelotti ha ammesso: “Ci sarà un valzer di panchine di cui non farò parte. Preferisco vivere ciò da spettatore e non da diretto interessato”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

