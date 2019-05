MILAN NEWS – La vittoria del Milan di ieri contro il Frosinone tiene ancora accese, in vista degli ultimi 90 minuti di campionato, le speranze per la corsa alla Champions League.

Gran merito va dato a Gianluigi Donnarumma, che ieri pomeriggio ha salvato i suoi parando un calcio di rigore decisivo a Camillo Ciano, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Una parata straordinaria e determinante, che tiene in vita il Milan e che conferma le qualità reattive del giovane portiere rossonero, ormai considerato un vero e proprio ‘talismano‘ sui penalty avversari.

Le statistiche sono tutte a favore di Donnarumma: in Serie A, su 20 rigori subiti, il portiere classe ’99 del Milan è riuscito a sventarne ben sette, praticamente una media di un errore ogni tre rigori contro i rossoneri.

Sono esattamente tre le prodezze effettuate dagli undici metri da Donnarumma: oltre al rigore parato ieri a Ciano, il portiere milanista si era già superato nel 2016 su Andrea Belotti e nel 2017 su Adem Ljajic. In altre quattro occasioni invece Gigio è stato evidentemente bravo ad ipnotizzare e costringere all’errore altri avversari diretti di primo piano come Icardi (in un noto derby del 2016), Ilicic, Berardi e ancora Belotti, che quest’anno però si è preso la sua rivincita realizzando il rigore decisivo in Torino-Milan di qualche settimana fa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

