MILAN NEWS – L’incremento dei ricavi e degli introiti del Milan passano anche da accordi commerciali internazionali che possano aumentare il fatturato ed il valore del brand.

Proprio in tal senso arriva il comunicato ufficiale sul sito Acmilan.com riguardo alla partnership rinnovata tra il club rossonero e Alps Italia Srl, multinazionale che produce la nota acqua Alps che proviene direttamente dalla fonte Paraviso di Val D’Intelvi.

Tale bevanda naturale continuerà dunque, grazie all’accordo pluriennale siglato oggi, ad essere la ‘Official Water‘ del Milan, dopo il primo contratto firmato già nel 2017. La Alps è un’azienda ormai internazionale, visto che in parte è divenuta di proprietà cinese visto l’ottimo successo nel mercato asiatico.

All’incontro, come testimoniato sul sito ufficiale del Milan, erano presenti Franco Baresi, Daniele Massaro e Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan. Quest’ultimo ha dichiarato, di fronte ai membri di Alps: “Siamo orgogliosi di proseguire questo prestigioso rapporto di collaborazione con un brand che ci permette di rafforzare la nostra presenza nel mercato cinese e di entrare sempre più in contatto con una fanbase strategica che al momento sfiora i cento milioni. Gli obiettivi del Club e di ALPS sono gli stessi, ovvero quelli di affermarci nei mercati chiave, sia in Europa che nel resto del mondo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

