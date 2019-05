NEWS MILAN – E’ un Gennaro Gattuso fiero e felice quello visto dopo Milan-Frosinone. Orgoglioso per un’Europa League comunque conquistata, per la reazione dei suoi e per il coro che la curva sud gli ha dedicato in un momento tanto intenso.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Così al triplice fischio – sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi – c’è spazio anche per un minimo di auto-celebrazione: “Mi sento bravo. Prenderò ancora qualche legnata sul muso ma sono un allenatore giovane, ci sta. Mi sento bravo, lo dico senza presunzione. In questi 18 mesi è stata dura, ma lo sapevo. E mi sono divertito moltissimo”. E commenta così gli applausi ricevuti: “Qualcosa ho fatto con questa maglia, e non era nemmeno scontato che si conquistasse di nuovo l’accesso alle coppe europee e si potesse arrivare davanti a Roma e Lazio. Abbiamo fatto tanta roba, merito della squadra che mi ha seguito”.

Inevitabili parole al miele per Suso, autore del 2-0, “Dite che è il mio cocco, ma non è vero, è funzionale al nostro modo di giocare. Non è stato continuo per tutto l’anno, ma non è semplice”, e per Gianluigi Donnaruma: “Ha doti innate, gli andava solo tolta qualche abitudine di troppo. Il rigore parato è la fotografia di questa stagione, dobbiamo sempre prendere un destro e un sinistro per darci una svegliata”. E a 90 minuti dalla fine, e con un destino non più nelle proprie mani, non mancano i rimpianti: “Quella striscia di 7 partite con soli 5 punti conquistati l’abbiamo pagata cara, non siano riusciti a dare la stoccata vincente. E peccato per l’uscita ai gironi di Europa League, perché per il resto abbiamo fatto ciò che dovevamo”. Tuttavia resta viva la speranza: “Non dipenderà solo da noi ma non molleremo”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it