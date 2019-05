NEWS MILAN – Apnea terminata per Krzysztof Piatek. 564 minuti dopo, rieccolo: nel momento più duro in assoluto, il centravanti polacco si risveglia dal letargo e spiana la strada al Milan verso una vittoria fondamentale per sperare ancora.

Non la sua miglior prestazione – sottolinea La Gazzetta dello Sport – ma è quanto basta per ritrovare il sorriso, la serenità e soprattutto per spingere il Diavolo verso l’Olimpo. Così si riaggiorna subito il suo score prestigioso : con la rete di ieri – evidenzia il quotidiano – Piatek diventa infatti l’ottavo calciatore dei cinque principali tornei europei ad aver segnato almeno trenta reti stagionali. “Ho passato un momento difficile, un periodo così lungo senza segnare non lo avevo mai vissuto. Ma sono sempre rimasto concentrato in partita e in allenamento. Ora contro la Spal ci giocheremo tutto, speriamo di riuscire ad andare in Champions”, ha riferito il giocatore a fine partita.

Ora è a un passo dalla gloria collettiva e personale. La prima passerà inevitabilmente soprattutto da Milano e Bergamo, ma la seconda è tutta nei suoi piedi. Perché in caso di nuova rete a Ferrara diventerebbe il primo della storia della Serie A ad arrivare in doppia cifra nello stesso campionato ma con due maglie diverse: 9 le reti milaniste in campionato, 13 quelle precedenti col Genoa. Grifone, intanto, che senza le sue pallottole sprofonda nel buio profondo: “Mi dispiace e spero che riescano comunque a salvarsi”.

Redazione MilanLive.it

