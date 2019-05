Calciomercato Milan: occasione Llorente, può lasciare il Tottenham a parametro zero.

Le strategie del Milan in sede di calciomercato saranno più chiare dopo l’ultima giornata di campionato. Infatti, accedere o meno alla prossima Champions League cambia le prospettive. Con il quarto posto, la dirigenza disporrebbe di maggiore budget per intervenire.

Nel corso della stagione abbiamo visto che l’organico di Gennaro Gattuso è incompleto. In ogni reparto andrebbe fatto qualche intervento. In difesa servono un difensore centrale (Zapata andrà via e Caldara è spesso infortunato) e un terzino sinistro, a centrocampo andranno prese almeno due rinforzi e idem nel reparto offensivo. Un minimo di sei nuovi innesti dovrebbero sbarcare a Milanello. Considerando che tenere il bilancio in equilibrio è fondamentale, la società guarderà anche alle occasioni a parametro zero.

Calciomercato Milan, piace Llorente del Tottenham

In Inghilterra il Mirror rivela che il Milan sta valutando Fernando Llorente, giocatore in scadenza di contratto a giugno 2019. Dovrebbe lasciare il Tottenham a parametro zero in estate. La finale di Champions League contro il Liverpool a Madrid dovrebbe essere la sua ultima partita con la maglia degli Spurs. Sulle sue tracce ci sono pure Roma, Valencia e Marsiglia. Lo spagnolo ha 34 anni, ma è in buona forma e può tornare utile a più squadre con la sua esperienza.

Per quanto concerne il Milan, ci sentiamo di dire che al momento l’ingaggio di un altro centravanti non può essere la priorità. Infatti, ci sono già Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone in organico. Solamente in caso di cessione di uno dei due, fatto improbabile, la dirigenza andrebbe a prendere un’altra punta centrale. In questo momento non trapela la possibilità che possa avvenire l’addio di uno dei due attaccanti, dunque l’opzione Llorente non ci appare troppo concreta. Senza scordare il fattore anagrafico ed economico: l’ex Juventus non è in linea con la filosofia del Milan.

