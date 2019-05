MILAN NEWS – Una vera e propria rivoluzione. E’ ciò che sembra voler fare il Milan non solo a livello di squadra e di rosa, ma anche all’interno del management.

A dirigere il tutto sarà Ivan Gazidis, il nuovo amministratore delegato che in realtà dallo scorso gennaio è divenuto membro del club rossonero, però si metterà seriamente a lavoro durante la prossima estate, cercando di scegliere gli uomini giusti con i quali rilanciare le ambizioni del Milan.

Gazidis punterà su un Milan giovene e di livello internazionale; per questo motivo intende rafforzare l’area scouting e dopo l’ingaggio di uno specialista sulle giovani promesse come Geoffrey Moncada vorrebbe donare l’area tecnico-sportiva nelle mani di Luis Campos: il direttore sportivo del Lille è il primo obiettivo secondo Gazzetta.it per sostituire l’eventuale partenza di Leonardo, dirigente che non sembra rispecchiare piani e progettualità di Gazidis.

Se davvero il brasiliano dovesse lasciare, vista anche la proposta della Federcalcio verdeoro sotto le mani, sarebbe Campos ad occuparsi del mercato in entrata e dello scouting internazionale, delineando così una strategia diversa ma specifica che passi attraverso le intuizioni di un D.S. così estroso e a tratti persino filosofo viste le sue idee rivoluzionarie che hanno portato ottimi risultati a Oporto, Montecarlo e Lille.

