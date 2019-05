News Milan: il club starebbe ripensando al futuro di Cristian Zapata e potrebbe fargli un’offerta di rinnovo.

A giugno ci sono cinque giocatori in scadenza di contratto. Quattro di questi sono certi dell’addio, ovvero: José Mauri, Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e Ignazio Abate. Da brividi il saluto del terzino domenica pomeriggio a San Siro.

Il quinto è Cristian Zapata, anche lui salutato calorosamente dalla Curva Sud al termine di Milan-Frosinone. Ma il ‘Giuseppe Meazza’ potrebbe rivedere il colombiano ancora in maglia rossonera. Stando alle indiscrezioni riportate da ‘Sky Sport’, sembra che il club di via Aldo Rossi stia ripensando alla situazione dell’ex Udinese e Villarreal. Non è da escludere che da qui a breve potrebbe fargli un’offerta importante di rinnovo, ma ancora di un anno. Sappiamo che Zapata ne voleva almeno due, ma potrebbe esserci un ripensamento anche da parte sua.

Il motivo di questa decisione del Milan è che la società ha bisogno di elementi di esperienza. Il colombiano ha diverse stagioni alle spalle e può fare da chioccia ai giovani della rosa. Tra l’altro si può considerare quasi una riserva di lusso, visto che in altre squadre sarebbe sicuramente titolare per qualità ed affidabilità. Nelle ultime due stagioni si è rivelato utilissimo alla causa e non è un caso se Gennaro Gattuso lo terrebbe volentieri. Adesso c’è questa possibilità, ma è soltanto un’ipotesi al momento.

LEONARDO, FUTURO IN BILICO. STOP ALL’ACQUISTO DI SENSI?

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it