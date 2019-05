News Milan: Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sportitalia’ su corsa Champions e Gattuso.

Champions o non Champions? Si decide tutto domenica sera, all’ultima giornata di Serie A. Il Milan non dipende da se stesso, ma dagli altri. In caso di vittoria Ferrara e non vittoria di Inter o Atalanta, il ‘Diavolo’ chiuderebbe al quarto posto.

Ma siamo di fronte ad uno scenario al momento improbabile. Entrambe le nerazzurre giocano in casa propria e con le motivazioni a mille. E il Milan deve vincere ad ogni costo contro la Spal, e non è scontato. Insomma, serve un miracolo per far sì che il club rossonero il prossimo anno giochi la massima competizione europea. In caso contrario, non è da escludere una sorte di auto esclusione dall’Europa League, competizione che alla società in questo momento interessa relativamente.

Comunque la speranza c’è ancora e non si può far altro che puntare su questa. Lo fa anche Paolo Scaroni, presidente rossonero con l’arrivo di Elliott Management Corporation ormai quasi un anno fa. Intervenuto a ‘Sportitalia’, il numero uno del Milan ha risposto così alle domande sulla corsa Champions: “Fiducioso no, posso definirmi speranzoso perché dipende tutto dagli altri. Se dipendesse solo da noi sarei fiduciosissimo”. Alla domanda su Gennaro Gattuso e sul suo futuro preferisce non esporsi: “No comment”.

