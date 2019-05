Si è interrotto consensualmente il rapporto lavorativo tra Alessandro Nesta e il Perugia. L’allenatore ha dato il proprio addio al club umbro nel quale ha trascorso l’intera stagione chiudendo all’8° posto della Serie B ed eliminato ai quarti di finale dei play-off contro l’Hellas Verona.

Nesta ha scritto un messaggio social per ringraziare la società: “Si conclude oggi un’esperienza incredibile, che mi ha permesso di crescere, svolgendo un lavoro che amo. Grazie a tutto il Perugia Calcio, ai miei ragazzi e ai tifosi biancorossi che ci hanno sostenuto tutto l’anno con passione ed orgoglio, al Curi e in trasferta. È stata un’annata faticosa, con momenti esaltanti ed altri meno, ma sicuramente intensa, positiva e costruttiva. Ancora GRAZIE A TUTTI e a presto”.

Il Perugia ha ufficializzato l’addio con un comunicato ufficiale: “A.C. Perugia Calcio comunica che Alessandro Nesta non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Alessandro Nesta e il suo staff per l’impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

