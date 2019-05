NEWS MILAN – Oggi la Lega Calcio tramite un comunicato ufficiale ha voluto dare un segnale alle squadre impegnate nell’ultima giornata di Serie A, che saranno giocate in contemporanea domenica sera alle 20:30.

I match decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League e per la lotta salvezza, saranno i seguenti: SPAL-Milan, Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Genoa, Roma-Parma e Inter-Empoli. Questo il comunicato nel dettaglio: “Rilevata la specifica esigenza che, nell’ultima giornata, il sopracitato gruppo di gare abbia inizio in contemporanea; visto l’art. 54, comma 3, delle NOIF; si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2, delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le gare sopra elencate gare del Campionato di Serie A TIM, valide per la 19ª giornata di ritorno”.

Una modifica adottata in modo da prevenire ritardi volontari da parte delle squadre e dunque per permettere le partite vengano disputate in esatta contemporaneità per quanto concerne il fischio d’inizio e quello per la ripresa del gioco nel secondo tempo. Il Milan nutre speranze di quarto posto ancora: dovrà anzitutto vincere la propria partita contro la SPAL e poi sperare che almeno una tra Sassuolo ed Empoli rubi punti ad Atalanta e Inter.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

