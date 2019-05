NEWS MILAN – Questa primissima parte di calciomercato estivo sarà condizionata dai numerosi cambi di allenatore previsti in molti club, soprattutto italiani. Le big sono tutte alla ricerca di un nuovo tecnico, su tutte la Juventus che ha già licenziato Massimiliano Allegri.

In tal senso Simone Inzaghi è uno degli allenatori più ambiti. Già accostato al Milan e alla Juve. L’intenzione della Lazio però sarebbe quella di blindarlo per almeno un’altra stagione. Ieri la conferenza stampa post Lazio-Bologna è stata annullata, oggi la squadra è a riposo e da Formello tutto tace. Claudio Lotito però non vuole lasciar partire il proprio mister. Si parla di un incontro che prevede un’offerta di rinnovo. Ma non oggi, e non si sa nemmeno quale sarà la prima data utile. Secondo indiscrezioni dei vari media Lotito dovrebbe trattare con Inzaghi in settimana, nello specifico prima di sabato (partenza per Torino, ultima di campionato). Il presidente offrirà il prolungamento, con tanto di adeguamento a Simone Inzaghi.

-> Per rimanere aggiornato e seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

La decisione spetterà all’allenatore, se proseguire in biancoceleste o cambiare aria dopo la chiusura positiva con la Coppa Italia, di una stagione che senza il trionfo di pochi giorni fa contro l’Atalanta sarebbe stata altamente fallimentare.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it