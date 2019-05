News Milan: Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Spunta la data della firma.

Il Milan non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Gennaro Gattuso. Si attenderà la fine del campionato per fare il punto della situazione. Rino sembrava destinato all’addio qualche settimana fa. Ora non è più così scontato.

In questo periodo si sono fatti tanti nomi per la panchina dei rossoneri. Il sogno è stato per lungo tempo Antonio Conte, ma per lui non c’è mi stata una possibilità concreta. Era stato dato come possibile sostituto di Massimiliano Allegri alla Juventus, ma invece siederà sulla panchina dell’Inter. Già è tutto apparecchiato: c’è l’accordo fra il tecnico italiano e Giuseppe Marotta; si riformerà così il duo che ha dato inizio al dominio dei bianconeri in Italia ormai sette anni fa. In queste ore è spuntata fuori anche la data della firma. Che è davvero molto vicina.

Stando a quanto riportato dai colleghi di ‘Tuttomercatoweb’, il prossimo martedì 28 maggio sarà ufficiale il passaggio di Conte sulla panchina dell’Inter. Per lui è già pronto un contratto triennale da dieci milioni a stagione. Una cifra molto importante quella messa a disposizione da Suning, che ha individuato in lui l’uomo giusto per ridurre finalmente il gap con la Juventus. Addio quindi a Luciano Spalletti, artefice del ritorno dei nerazzurri in Champions League nella passata stagione.

A proposito di Champions League. Quest’anno, invece, l’Inter non se l’è ancora guadagnata. Anzi, nell’ultima giornata è passata dal terzo al quarto posto, è ad un solo punto di vantaggio sul Milan. Se domenica sera contro l’Empoli qualcosa dovesse andare storto, Conte potrebbe iniziare l’avventura interista senza la partecipazione alla coppa più importante. E chissà con quale spirito, dopo queste indiscrezioni, Spalletti e calciatori scenderanno in campo per l’ultima giornata…

