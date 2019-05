NEWS MILAN – Nuovi aggiornamenti da Sky Sport 24 sulla situazione legata al futuro di Leonardo. Il direttore dell’area tecnico-sportiva potrebbe lasciare il Milan dopo meno di un anno dal suo insediamento.

A metà luglio 2018 Leonardo era stato fortemente voluto dalla proprietà Elliott e aveva preso le redini del Milan e svolto un mercato in extremis. Due operazioni importanti anche a gennaio, con gli acquisti onerosi di Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek, ma da qualche settimana si discute di un suo possibile addio. Peppe Di Stefano in tal senso ha riferito: “A noi risulta che la proprietà voglia continuare con Leonardo. Ma, nel caso non si appianassero le divergenze, potrebbe essere Leonardo a fare un passo indietro, già da lunedì, al termine del campionato”.

Con o senza Leonardo, il progetto Elliott per il Milan proseguirà comunque in maniera importante. L’intenzione di Gordon Singer è quella di riportare il club in alto, a prescindere dalla Champions League raggiunta o meno nell’ultima giornata di campionato: “Il problema non è spendere – ha proseguito Di Stefano a Sky Sport 24 – ma come si spende. Elliott ha intenzione di investire, Champions League o meno, nel Milan, comunque sempre all’interno delle norme del Fair Play Finanziario UEFA“.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

