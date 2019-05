News Milan: Paolo Maldini, la fascia da capitano e Franco Baresi.

Franco Baresi e Paolo Maldini sono stati compagni di squadra per tanti anni, sia al Milan che in Nazionale. C’è anche stato il passaggio di consegne con la fascia da capitano passata dal primo al secondo. Due autentiche leggende del calcio mondiale.

Oggi l’attuale direttore sviluppo strategico area sport ha concesso una lunga intervista a DAZN. Tra i tanti argomenti trattati c’è stata anche l’importanza di essere capitani in una squadra, soprattutto blasonata come il Milan: «Non è qualcosa di semplicemente simbolico, è un ruolo che ti dà grandi responsabilità. Soprattutto se indossi la fascia in un club come il Milan, che lotta per obiettivi importanti. Non penso di essere nato già responsabile, ma lo sono diventato piano piano. Ho avuto esempi completamente diversi, come Franco Baresi, che parlava veramente pochissimo. Ma il suo esempio era essere determinante in campo, il primo ad essere coraggioso».

Successivamente Maldini ha avuto modo di raccontare un retroscena riguardante lui e Baresi, il quale prima di oggi non conosceva questa storia: «Aldo Serena ci aveva picchiati per tutta la partita e a due minuti dal termine pensai di dargli una gomitata volontaria, cosa che non avevo mai fatto prima. Su un rilancio di Zenga ci provai, ma ho colpito Franco. Sono colpevole della gobbetta che ha tuttora sul naso. Si rialzò per insultare Serena e io stetti zitto».

Redazione MilanLive.it

