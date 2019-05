News Milan, Paolo Maldini a DAZN parla del rapporto con Gattuso.

Il Milan ai milanisti. Da anni si sente utilizzare questa espressione. E nell’attuale Milan ci sono figure che hanno fatto grande il club in passato. In particolare Paolo Maldini e Gennaro Gattuso, che si sono ritrovati a lavorare assieme per la prima volta in vesti diversa da quelle di calciatori.

Insieme hanno giocato tantissime partite con la maglia rossonera, alzando anche trofei importanti e vivendo pure qualche momento negativo. Con l’arrivo della proprietà Elliott Management Corporation e il successivo ingaggio di Leonardo, il leggendario Maldini ha fatto ritorno in società nel ruolo di direttore sviluppo strategico area sport. Ha trovato Gattuso come allenatore, ereditato dalla precedente gestione e confermato dalla nuova.

News Milan, Paolo Maldini sul rapporto con Gattuso

Intervistato su DAZN da Diletta Leotta, il grande Paolo ha parlato del suo rapporto proprio con Rino: «Serve avere rispetto della persona che hai di fronte. Entrambi facciamo in modo che la cosa funzioni. Le vedute a volte possono essere diverse, ma il nostro rapporto iniziato tanti anni fa aiuta a superare i momenti di difficoltà, tra virgolette. Nel valutarlo adesso devo essere più freddo rispetto a prima, la responsabilità è diversa e siamo dentro una squadra con ruoli differenti».

Il rapporto tra Maldini e Gattuso è buono, però è chiaro che ora Paolo da dirigente non possa effettuare valutazioni frutto dell’amicizia. Deve essere un po’ più distaccato e prendere decisioni professionali per il bene del Milan. E vedremo se Rino verrà confermato sulla panchina rossonera al termine della stagione. Anche l’opinione dell’attuale direttore sviluppo strategico area sport influirà.

