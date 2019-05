News Milan, Sarri torna a parlare del proprio futuro: vuole restare al Chelsea.

Maurizio Sarri è uno degli allenatori più chiacchierati del momento. Non solo perché si deve giocare una finale di Europa League col suo Chelsea, ma anche perché il suo futuro è in discussione.

Infatti, da tempo si parla della possibilità che Roman Abramovich non lo confermi al termine della stagione. Anche in caso di trionfo a Baku, il patron dei Blues sembra pronto a cambiare guida tecnica. In Inghilterra si è più volte parlato di Javi Gracia del Watford e Franck Lampard del Derby Country come papabili sostituti. Ma nonostante le voci che circolano, l’ex mister di Empoli e Napoli rimane tranquillo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan, Sarri in conferenza tra Chelsea e futuro

Oggi in conferenza stampa Sarri è tornato a parlare del proprio futuro e lo ha fatto nei seguenti termini: «Nessun contatto con altri club. Adesso sto pensando solamente alla finale contro l’Arsenal – ha ammesso – e successivamente parlerò con il club per capire se sono soddisfatti di me oppure no. Per quanto mi riguarda, ho altri due anni di contratto. Felice di tornare in Serie A? Non è vero, il mio calcio si può proporre anche in Inghilterra. Mi piace la Premier League e sarei contento di rimanerci col Chelsea, uno dei club più importanti al mondo. Dobbiamo ovviamente discutere e confrontarci, ciò avviene in tutte le società».

L’allenatore toscano è stato accostato più volte a Roma, Milan e Juventus. In caso di addio al Chelsea, non gli mancheranno alternative per proseguire la propria carriera. Il suo lavoro è molto apprezzato in Italia, anche se il suo desiderio è quello di restare in Premier League. Vedremo cosa succederà. Intanto ha una finale di Europa League da vincere contro l’Arsenal a Baku.

Maldini spiega: “Il mio ruolo e i progetti futuri del Milan”

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it