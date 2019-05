CALCIOMERCATO MILAN – C’è aria di rivoluzione non solo in casa Milan, ma anche in diversi club di livello internazionale in vista della prossima sessione di calciomercato estivo.

Anche il Manchester United dovrà cambiare qualcosa: la rinomata e prestigiosa squadra inglese viene dall’ennesima stagione deludente, con un sesto posto in classifica che non può soddisfare il club e con tanti enigmi sia per il futuro della panchina (il tecnico Solskjaer è in bilico nonostante il rinnovo recente) sia per la rosa che verrà costruita per la stagione 2019-2020.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, De Gea lascerà lo United: Donnarumma al suo posto?

Uno dei calciatori che potrebbero lasciare Manchester è il portiere David De Gea, protagonista di una stagione decisamente deludente: troppi errori in campionato e atteggiamenti che non sono piaciuti al club, dunque il numero uno della Nazionale spagnola sembra pronto a fare le valigie e valutare nuove proposte altrove, anche per far guadagnare un’importante plusvalenza allo United.

E al suo posto chi arriverà? Secondo il tabloid inglese The Sun gli occhi del Manchester United sembrano sempre fissi in direzione Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan piace ai britannici fin da quando fece la sua prima apparizione nel calcio che conta e dopo l’ultima annata positiva il classe ’99 ha riacquisito prestigio e consensi a livello internazionale. Donnarumma è considerato come un obiettivo possibile secondo le cronache britanniche, visto che il Milan potrebbe aver bisogno, in caso di mancato accesso alla prossima Champions League, di fare cassa ed ottenere plusvalenze importanti con la cessione di alcuni suoi talenti.

Donnarumma, valutato almeno 55 milioni di sterline (circa 62 milioni di euro) potrebbe dunque essere il ‘sacrificato di lusso’ del Milan nella prossima estate, anche se la volontà basilare del club sarebbe quella di trattenere tutti i suoi titolarissimi, in primis il bravo ed affidabile numero 99.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it