Nelle ultime ventiquattro ore i tifosi della Juventus hanno sognato in grande per via delle voci riguardanti al prossimo allenatore bianconero.

Si è parlato fortemente di un accordo trovato tra la Juve e Pep Guardiola, il rinomato e pluri-premiato tecnico spagnolo del Manchester City. Sembrava fosse proprio il catalano la primissima scelta della famiglia Agnelli per sostituire in panchina Massimiliano Allegri, che domenica guiderà per l’ultima volta la sua squadra prima dell’addio ufficiale.

Voci che però non trovano la conferma, bensì una secca smentita, da parte del Manchester City stesso: lo ha ammesso Alberto Galassi, membro del consiglio d’amministrazione del club inglese, interpellato da Sky Sport proprio per commentare le voci su un futuro in bianconero per Guardiola.

Non esiste alcuna possibilità, secondo Galassi, che lo spagnolo lasci Manchester e possa trasferirsi in Serie A a breve: “Tutto questo è una falsità, Pep è il nostro allenatore e resterà tale. Non vuole lasciare il City”. Parole chiare e concise che dunque sembrano spezzare il sogno di molti juventini di vedere uno degli allenatori più forti del pianeta guidare la squadra di Cristiano Ronaldo e compagnia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

