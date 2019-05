News Milan: la Curva Nord ha pubblicato un durissimo comunicato in vista di Inter-Empoli, tensione alle stelle.

“Noi vi sosterremo per 90 più recupero come se fossimo nuovamente a Madrid ma alla fine sarà festa o guerra“. La Curva Nord non usa mezzi termini del comunicato esposto oggi sulla propria pagina Facebook.

L’Inter ha perso il terzo posto la scorsa settimana e adesso rischia di non partecipare alla prossima Champions League. Da almeno un mese la squadra nerazzurra ha la possibilità di chiudere ogni tipo di discorso, ma senza mai riuscirci. Fino a ridursi adesso all’ultima giornata. Ma domenica a San Siro arriva l’Empoli, che non è il miglior avversario possibile: i toscani lottano per la salvezza e, avendo il destino nelle proprie mani, ha bisogno di vincere per togliere qualsiasi dubbio ed evitare calcoli.

Francesco Caputo ha suonato la carica ed è pronto per questa battaglia. Ma di fronte, come detto, si ritroverà un’Inter obbligata a fare tre punti. In caso di non vittoria e di successo del Milan a Ferrara, la squadra di Luciano Spalletti sarebbe clamorosamente fuori dalla Champions League. Uno scenario che la tifoseria nerazzurra non vuole nemmeno immaginare, altrimenti sarà pronta alla contestazione.

Sappiamo che la Curva Nord da tempo ha preso giustamente di mira Mauro Icardi per i suoi comportamenti. Il cuore pulsante del tifo interista spinge per un suo addio in estate. E questo, vista la situazione, al momento è inevitabile. Ma se la squadra dovesse fallire incredibilmente l’obiettivo Champions, allora la Curva sarà pronta a riservare lo stesso atteggiamento anche per tutti gli altri elementi della rosa. In attesa di Antonio Conte, futuro allenatore nerazzurro.

