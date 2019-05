MILAN NEWS – Come di norma, oggi l’Aia e la Figc hanno comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la prossima e ultima giornata del campionato di Serie A.

A dirigere Spal-Milan, sfida che si disputerà allo stadio Paolo Mazza domenica prossima alle ore 20.30, sarà il signor Paolo Valeri della sezione di Roma. I guardalinee, come si evince dal comunicato, saranno invece Carbone e Alassio, il quarto uomo Dionisi mentre Maurizio Mariani sarà l’arbitro designato alla postazione VAR.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Per Valeri si tratta della quarta e ultima direzione stagionale con il Milan: l’ultimo precedente è piuttosto vicino nel tempo, visto che il fischietto romano ha arbitrato il 20 aprile scorso il pareggio dei rossoneri sul campo del Parma. Valeri in carriera ha incrociato il Milan in ben 25 occasioni totali, con un bilancio che parla di quattordici vittorie del ‘Diavolo’, sette sconfitte e quattro pareggi.

Solo due invece gli incroci tra Valeri e la Spal, entrambi riguardanti il campionato scorso: la vittoria di misura sull’Udinese e il pareggio con il Torino, entrambe avvenute tra le mura amiche.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it