PARMA MILAN – Tutto pronto per la prima delle sette finali per la Champions League. Parma-Milan è una sfida delicata, difficile per certi versi. Ma Gennaro Gattuso sa bene di non poter fallire: ogni passo falso può essere fatale.

Ecco perché il tecnico si affida alla formazione migliore, con sole due modifiche: Andrea Conti e Cristian Zapata al posto di Davide Calabria e Mateo Musacchio. I due hanno la possibilità di ricaricare le batterie in vista della semifinale di ritorno contro la Lazio. Ma c’è non tempo per pensare alla Coppa Italia: il Milan deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul match dell’Ennio Tardini, dove non c’è altro risultato all’infuori della vittoria.

Serie A, Parma-Milan: cronaca e risultato del match

