Calciomercato Milan, idea Koscielny dell’Arsenal per rinforzare la difesa.

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo dovrà prendere almeno un difensore centrale, se non due. Infatti, con l’infortunio di Mattia Musacchio e il probabile addio di Cristian Zapata, la dirigenza sarà costretta ad intervenire.

Sicuramente farebbe comodo un rinforzo di esperienza, capace di rappresentare una guida per i più giovani e di apportare qualcosa di prezioso a tutto lo spogliatoio. È vero che la linea societaria è quella di puntare soprattutto sui giovani, ma Paolo Maldini stesso dichiarò che anche innesti più “maturi” avrebbero potuto arrivare a Milanello. Gente ancora in grado di incidere e fare la differenza.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, in particolare dal quotidiano L’Equipe, il Milan sarebbe interessato a Laurent Koscielny dell’Arsenal. Il difensore francese classe 1985 probabilmente lascerà i Gunners a fine stagione Il suo contratto scade a giugno 2019, ma il rinnovo è lontano. La finale di Europa League contro il Chelsea a Baku potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia della squadra londinese.

Sulle tracce di Koscielny non ci sarebbe solamente il Milan. Anche Bayer Leverkusen, Monaco e Rennes pensano a lui. Ma pure altre società, non menzionate da L’Equipe, sono certamente interessate all’esperto centrale che a settembre compirà 34 anni. Per l’età che ha, il giocatore non è un profilo troppo ideale per la politica milanista. Tuttavia, come detto in precedenza, un innesto di esperienza farebbe comodo. L’ex Lorient ha avuto qualche problema fisico in questi anni e dunque bisognerà valutare bene. Da dicembre è rientrato nei ranghi ed è stato spesso titolare nella formazione di Unai Emery. L’Arsenal già pensa a Samuel Umtiti del Barcellona per rimpiazzarlo.

Next week’s final could be Koscielny’s last #Arsenal game, report L’Equipe. One year left on contract, he wants to play 2-3 more and no talks yet for extension. Leverkusen, Milan, Monaco, Rennes keen. Gunners want Barcelona’s Umtiti as replacement and could get him for €60m

— Matt Spiro (@mattspiro) 24 maggio 2019