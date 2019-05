Calciomercato Milan, da Soumaré a Bamba: i talenti del Lille che Campos può portare a Milanello.

Circolano con insistenza le voci che danno Leonardo verso l’addio con conseguente arrivo di Luis Campos al suo posto. Il direttore sportivo del Lille piace moltissimo ad Ivan Gazidis, che lo ritiene ideale per rilanciare il Milan tramite una politica basata su giovani talenti a prezzi non elevati.

La squadra francese in questa stagione è arrivata seconda in Ligue 1, compiendo una grande impresa. La partecipazione alla prossima Champions League ha anche dei meriti di Campos, abile a puntare sui ragazzi giusti per costruire l’organico a disposizione dell’allenatore Christope Galtier. In caso di trasferimento a Milano, il dirigente portoghese potrebbe portare con sé un paio dei prospetti più interessati.

Calciomercato Milan, i talenti del Lille targato Campos

Oggi La Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza i nomi dei giovani del Lille che potrebbero eventualmente fare comodo al Milan. Sicuramente il più interessante di tutti sarebbe Nicolas Pepé, ma la sua valutazione da 80 milioni di euro rende impossibile una trattativa. Più alla portata Jonathan Bamba, 23enne esterno sinistro francese valutato 15-20 milioni di euro. 14 gol e 4 assist in 40 presenze stagionali. Gioca nello stesso ruolo, ma ha avuto meno spazio, Luiz Arajuo: 22enne brasiliano cresciuto nel San Paolo e arrivato in Francia nel 2017 per 10 milioni. A differenza del compagno, è mancino.

Passando dall’attacco al centrocampo, il Lille ha altri profili interessanti. Un pilastro della mediana è Thiago Mendes, altro brasiliano che però non è più giovanissimo (27 anni). Campos ha creduto fortemente in lui, acquistandolo dal San Paolo due anni fa per 9 milioni. Oggi vale 20-25 milioni. Non è ancora riuscito a importi, ma pure Thiago Maia promette bene dai tempi del Santos. Già accostato al Milan, il 22enne centrocampista nato a Boa Vista è poi approdato in Francia per 14 milioni nell’estate 2017. Il talento c’è, ma deve ancora esplodere completamente. Secondo La Gazzetta dello Sport, il più promettente è Boubakary Soumarè, 20enne franco-senegalese che ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili della Francia. Mediano di gran fisico, prezzo da circa 10 milioni.

Tra i difensori spicca il capitano Adama Soumaoro, 26enne che ha guidato il reparto meno battuto della Ligue 1. Non è una scoperta di Campos, essendo nato nel settore giovanile del Lille. Tutti i giocatori menzionati hanno età e costi che possono rientrare nella politica del Milan nella prossima estate. Potrebbe anche non arrivare nessuno di loro, ma non è escluso che Campos provi a portarne uno o due a Milanello.

