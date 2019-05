Calciomercato Milan, il Siviglia vuole Castillejo: pronto l’assalto.

Il futuro di Samuel Castillejo potrebbe non essere al Milan. Arrivato come alternativa a Jesus Suso nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso, l’ex Villarreal non ha trovato spazio con costanza. Per lui 4 gol e 4 assist in 40 presenze, solo 16 da titolare e con tanti piccoli spezzoni.

Il numero 7 rossonero sperava di avere maggiore continuità. Il suo rendimento è stato altalenante, anche perché non sempre Gattuso lo ha impiegato nel suo ruolo ideale. In diverse occasioni il giocatore è stato schierato a sinistra invece che a destra, dove si trova meglio. Paolo Maldini sperava che fosse una sorpresa della stagione, invece il reale valore del 24enne di Malaga in realtà non si è capito granché.

Calciomercato Milan, Monchi vuole Castillejo al Siviglia

Castillejo potrebbe fare ritorno in Spagna, dove non mancano società che ne monitorano la situazione. In queste ore è stato confermato l’interesse del Siviglia nei suoi confronti. Il direttore sportivo Monchi è un estimatore dell’esterno offensivo classe 1995. Il portale calciomercato.com rivela che i contatti con l’entourage del numero 7 del Milan sono stati già avviati.

Samu a Milano si trova bene e non risulta che abbia chiesto la cessione, però ovviamente vorrà capire se rientrerà nei progetti futuri del club. In caso di offerta interessante, sia per lui che per il Diavolo, la trattativa potrebbe effettivamente decollare. Bisogna aspettare le mosse del Siviglia nelle prossime settimane, Monchi potrebbe farsi avanti con una proposta economica concreta. Il Milan valuta Castillejo circa 23 milioni di euro, bisognerà vedere se dall’Andalusia verrà messa sul piatto una simile cifra. L’esterno offensivo spagnolo potrebbe essere tentato dal ritorno nella Liga, dove avrebbe probabilmente l’occasione di giocare con maggiore continuità. Il suo sogno è quello di conquistarsi un posto nella Nazionale e per farlo gli serve spazio per mostrare le sue doti.

Redazione MilanLive.it

