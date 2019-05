Calciomercato Milan, André Silva lascia il Siviglia per tornare a Milanello.

André Silva aveva illuso con il suo super avvio di stagione: 7 gol nelle prime 7 presenze nella Liga. Un bottino niente male per il centravanti portoghese, trasferitosi a Siviglia per riscattare una deludente stagione al Milan.

Il prestito nella squadra andalusa, che spesso ha valorizzato talenti, era propedeutico al suo rilancio. Tuttavia, da ottobre il suo rendimento è drasticamente calato: solo 2 gol in campionato e altri 2 in Coppa del Re, nessuno in Europa League. Ovviamente questo scarso apporto realizzativo ha spinto il club a ripensare al suo riscatto, esercitabile per 39 milioni di euro. Il direttore sportivo Monchi, tornato dopo l’esperienza alla Roma, non ha minimamente pensato di confermare l’ex Porto.

Calciomercato Milan, André Silva saluta Siviglia e rientra a Milanello

André Silva non proseguirà la propria carriera a Siviglia e ha già scritto su Instagram un post per salutare la sua ormai ex squadra. Queste le sue parole: «Finisce una stagione, grazie Siviglia per l’incredibile accoglienza, ho adorato lo spirito del club e della città. Spero che il futuro porti buone cose». L’avventura in Andalusia era iniziata benissimo, poi è proseguite ed è terminata male. Da qualche settimana il giocatore è out per infortunio e ne è nato un caso che ha visto l’allenatore Joaquin Caparros critico sull’eventuale convocazione del Portogallo.

Ad ogni modo, André Silva farà ritorno al Milan dopo il prestito al Siviglia. Poi bisognerà vedere cosa succederà. Qualche fonte non ha escluso una sua permanenza in maglia rossonera, però l’ipotesi più probabile sembra essere quella di una nuova cessione. L’agente Jorge Mendes solitamente non fatica nel trovare nuove squadre ai propri assistiti. E anche con l’ex Porto non dovrebbe avere problemi. Il problema può essere la valutazione del cartellino, visto che in questa stagione il calciatore non si è valorizzato. La società rossonera lo valuta circa 30 milioni, però oggi nessuno metterebbe sul piatto tale cifra.

