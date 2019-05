Calciomercato Milan: Leonardo a Nizza per la gara dei rossoneri contro il Monaco. Lavora per il Diavolo oppure pensa già al futuro?

Sono stati giorni molto intensi per quanto riguarda le voci sul Milan. I media sono convinti che Leonardo andrà via già da lunedì: dimissioni oppure rescissione. Indiscrezione confermata da più parti.

Ma Carlo Pellegatti si chiede: “Perché il brasiliano stasera assisterà a Nizza-Monaco?“. Stando al noto giornalista, Leonardo è a Nizza e guarderà la partita in programma questa sera. Match molto importante soprattutto per il club monegasco, che rischia ancora la retrocessione. Sappiamo che nel mirino del dirigente rossonero c’è da tempo Allan Saint–Maximin, esterno offensivo proprio del Nizza: ma se è vicino all’addio al Milan, perché dovrebbe insistere sulle trattative in chiave milanista? Una domanda che, almeno per il momento, non ha una risposta.

Leonardo assisterà a Nizza-Monaco

Pellegatti ha provato a spiegarselo. Secondo lui Leonardo è lì perché le voci su di lui sono completamente false (ma finora né la società e né lo stesso dirigente hanno smentito ufficialmente) oppure è già al lavoro per il suo futuro. Infatti il brasiliano potrebbe avere dei contatti con la proprietà del Monaco e magari preparare il suo arrivo nel Principato, dove tra l’altro lavorava fino all’anno scorso Luis Campos, probabile futuro direttore sportivo del Milan. Intrecci e indiscrezioni. Ci sarebbe anche da chiedersi perché a due giorni dalla partita più importante degli ultimi sette anni del Milan, una figura importante come Leonardo, seppur in bilico, va in Francia ad assistere ad un’altra gara. Segnale di resa oppure davvero non è più coinvolto nelle questioni rossonere? Ovviamente quella della sua presenza a Nizza è soltanto una voce riferita da Pellegatti, ma al momento e non ci sono prove. Sicuramente ne sapremo di più domenica sera oppure lunedì, quando inizierà la rivoluzione in casa milanista. Con o senza Leonardo? E’ ancora tutto da scoprire.

Redazione MilanLive.it

