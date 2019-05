MILAN NEWS – Una delle missioni principali della dirigenza Milan in questo periodo riguarda lo stabilimento di rapporti con l’Uefa che siano idilliaci e positivi.

I rossoneri sono sotto il controllo della Camera Giudicante di Nyon, che sta valutando le sanzioni eventuali per il Milan a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario tra il 2014 ed il 2017.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riferisce la redazione di Sportmediaset, è l’amministratore delegato Ivan Gazidis che si starebbe impegnando in maniera particolare per riallacciare i rapporti con l’UEFA senza passare dal giudizio del Tas di Losanna. Ieri è andato in scena un incontro tra il dirigente sudafricano e i giudici di Nyon con esito piuttosto positivo: Gazidis avrebbe rassicurato riguardo i progetti competitivi della proprietà Elliott Management, che sta gestendo il Milan non solo come un fondo temporaneo bensì come una vera e propria società in crescita e con una progettualità ben stabilita.

La speranza è che la Camera Giudicante possa considerare positivi i progetti futuri del Milan e che quindi si trovi un accordo benevolo per entrambe le parti; Gazidis si sta impegnando in questo, così da evitare sanzioni pesanti al club che in quel caso avrebbe anche la possibilità di agire con maggiore libertà e competitività sul mercato in entrata.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it