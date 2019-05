MILAN NEWS – Novanta minuti di campionato e poi il Milan si potrà concentrare sulla costruzione del suo futuro, anche e soprattutto a livello di scelta per la guida tecnica.

Gennaro Gattuso ha grandi speranze di poter restare ancora sulla panchina del Milan, ma molto dipenderà da due fattori: come riporta Sportmediaset nel suo aggiornamento quotidiano sulla questione allenatore sarà decisivo sia il piazzamento finale, con la speranza di arrivare a qualificarsi per la Champions League, sia la decisione di Ivan Gazidis, amministratore delegato che guiderà la possibile rivoluzione estiva.

Gazidis stima moltissimo Gattuso, per il carattere e la grinta sempre trasmessa e la capacità di risorgere anche dalle più complete difficoltà, ma c’è chi voterebbe per un esonero anzitempo dell’attuale allenatore del Milan per fare spazio ad un altro mister.

Qualora dovesse essere ‘silurato’ Gattuso dopo la gara contro la Spal, in particolar modo per via dell’esclusione dalla zona Champions, salirebbero consistentemente le quotazioni di Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio è pronto a lasciare i capitolini già la prossima settimana e attende un’eventuale chiamata da Milanello. Dopo aver scartato le piste Di Francesco, Conte e Gasperini, il Milan dunque tiene in stand-by Inzaghi, che dopo la vittoria della Coppa Italia è divenuto uno dei tecnici più apprezzati del nostro campionato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

