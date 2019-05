CALCIOMERCATO MILAN – Niente mercato pirotecnico in casa Milan, con o senza Champions League. La priorità, del resto, ora è un’altra: risanare i conti, tornare definitivamente in linea, e ripartire. Ed anche per questo – riferisce Tuttosport – che alla fine Gennaro Gattuso potrebbe restare comunque.

Soprattutto poi in caso di quarto posto finale. Perché in tal caso non solo sarebbe dura cacciare un tecnico che alla fine ha centrato il suo obiettivo, nel caso a discapito di Roma, Lazio e magari Inter, ma qualsiasi allenatore di spessore, poi, chiederebbe comunque investimenti rilavanti per accettare.

Calciomercato Milan: lo scenario in caso di Champions League

Via quindi a un mercato intelligente ma low cost. Come? Partendo da un giocatore di fatto già preso: Stefano Sensi. Come infatti ribadisce il quotidiano, è praticamente già tutto concluso per il centrocampista di Urbino in arrivo dal Sassuolo. Un esborso alla fine limitato, considerando anche il riscatto già in programma di Manuel Locatelli. Un paio di titolari attuali direbbero addio, e accantonando le idee drastiche relative a Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, gli indiziati potrebbero essere Frank Kessie e Suso. E attenzione al ritorno di André Silva – sottolinea il quotidiano – specialmente se verrà rafforzato nuovamente il rapporto con Jorge Mendes che lavora molto con Luis Campos. Dalla scuderia dell’agente, intanto, interessa Gonzalo Guedes, esterno del Valencia, mentre il Ds lusitano potrebbe portare l’esterno Jonathan Bamba del Lilla oppure il terzino Zeki Celik. Sullo sfondo, inoltre, resta sempre e comunque Allan Saint-Maximin.

Movimenti di questo tipo – assicura Ts -, ossia con un occhio alla squadra e l’altro ai conti, alla fine potrebbero anche convincere l’Uefa a non calcare troppo la mano. Il Milan, nel frattempo, ha capito che non conviene andare al muro contro muro. C’è bisogno tuttavia di un episodio chiave per accedere a tutto questo: la qualificazione in Champions League. Senza, lo scenario cambierebbe e non di poco.

