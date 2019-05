Domani sera finale incandescente per la Serie A. Ci si gioca la Champions League tra Milan, Inter, Atalanta e Roma, mentre Genoa, Empoli e Fiorentina la salvezza. Tanta tensione nell’aria, e tutte le partite verranno giocate in contemporanea.

Inter-Empoli è probabilmente una delle sfide più affascinanti in tal senso, perché racchiude appieno quanto detto sopra. L’Empoli potrebbe salvarsi anche con una sconfitta, ma in Fiorentina-Genoa i viola dovrebbero ottenere i tre punti: in caso di pareggio invece, con sconfitta dell’Empoli, ci sarebbe la retrocessione per gli uomini di Aurelio Andreazzoli, che tanto bene hanno fatto in questo finale di stagione. Proprio l’allenatore dell’Empoli alla vigilia della sfida contro l’Inter, ha messo le mani avanti riguardo all’arbitraggio: “Temo i condizionamenti arbitrali perché l’Empoli non è l’Inter“.

Dichiarazioni che accendono la sfida tra le due squadre, che certamente non sarà di facile gestione per l’arbitro designato, Luca Banti. C’è troppo in palio per poter sbagliare o, come riferisce Andreazzoli, subire condizionamenti: “Il compito degli arbitri è particolare e non è quello di non sbagliare, perché l’errore anzi è umano. Ma gli arbitri non devono subire condizionamenti e ripeto che noi non siamo l’Inter, e viceversa. Penso che involontariamente ci potrà essere, ma non dico in malafede, dei condizionamenti. Ma pretendo di essere trattato alla stessa maniera in cui viene trattata una squadra importante come l’Inter, poi i possibili errori li accetto”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

