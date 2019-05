NEWS MILAN – Ultima conferenza stampa di vigilia oggi per Gennaro Gattuso, che a Milanello prima della trasferta contro la SPAL ha toccato numerosi argomenti. In particolare si è anche soffermato sulle critiche feroci contro lui e la squadra.

La qualificazione alla prossima Champions League per il Milan è complicata, ma non ancora impossibile. Mancano una giornata, bisogna vincere a Ferrara e sperare che almeno una tra Inter e Atalanta non ottengano i tre punti. Non sarà facile anche perché le avversarie si giocano anche loro un grande obiettivo. Purtroppo i rossoneri non sono padroni del proprio destino, ma dovranno guardare agli altri solo dopo aver vinto la propria gara per evitare di avere ulteriori rimpianti, oltre a quelli già messi in conto per i tanti punti persi contro squadra di medio-basso livello.

Gattuso ci spera e avvisa giornalisti e pseudo-tifosi: “Il fatto che fare 65 punti e giocarsi la Champions all’ultima giornata non vale niente per nessuno. Abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto tante cose positive. Non è così, c’è tanto lavoro dietro. Non era scritto da nessuna parte che il Milan conquistava 65 punti e all’ultima giornata si gioca la Champions. Abbiamo fatto di tutto per restare aggrappati. Abbiamo una speranza. Poi se andiamo in Champions non salite sul carro, vi prendo a legnate a tanti di voi (ride, ndr), va bene?”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Ancora sui giornalisti e sul loro lavoro non sempre professionale a suo dire: “È cambiato il vostro mestiere, c’è gente che scrive da tanto tempo e poi troppi siti web, si scrive troppo. Manca un po’ di professionalità, non si possono riportare notizie un tanto al chilo”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it