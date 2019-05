MILAN NEWS – Le speranze Champions del Milan sono riposte tutte in Empoli e Sassuolo. Tutto dipenderà da loro: dalla voglia di salvezza dei toscani e dalla professionalità degli emiliani. Sulla seconda, in vista del match di Bergamo di stasera, ha assicurato direttamente Roberto De Zerbi in conferenza stampa.

Dopo la vittoria del Bologna ieri sul Napoli, il tecnico bresciano vuole quanto meno riagganciare il 10° posto in classifica: “Sono rimasti gli ultimi 90 minuti e dovremo onorarli, così come abbiamo fatto per le altre 37 partite del campionato. Vogliamo chiudere positivamente, magari centrando il centro classifica”. L’allenatore, come suo solito, si è esprime poi senza peli sulla lingua: “Ma non tutte sono come il Sassuolo. Non tutti vanno a giocarsi ogni partita fino alla fine. Noi arriviamo con le scarpe in tutti i campo, qualcuno va in ciabatte e altri in costume. Noi optiamo per la dignità, l’orgoglio e la riconoscibilità. Da Firenze in poi siamo stati decisi in maniera fissa. Dopo la salvezza abbiamo giocato bene contro Roma e Torino che pure si giocavano la Champions League e lo stesso faremo con l’Atalanta”.

Redazione MilanLive.it

