NEWS MILAN – Tutto su Krzysztof Piatek. Lui ha riaperto i giochi a gennaio, e magari proprio lo stesso centravanti del Milan stasera li chiuderà definitivamente. Perché parallelamente ai risultati da Milano e Bergamo, Gennaro Gattuso punterà forte soprattutto sul suo fiuto del goal per battere la SPAL e sperare.

Stessa formazione di Fiorentina e Frosinone. Quindi ancora 4-3-3 e tridente col bomber ex Genoa e Suso e Fabio Borini ai suoi lati. E toccherà a loro trovare e creare gli spazi per mandare in rete il gigante dell’Est, il quale ha già raggiunto quota 30 goal stagionali al suo primo anno in Serie A. Ora manca solo l’ultimissimo step per la gloria finale, sia collettiva che personale. Perché se la Champions League è lì, davvero a un passo, anche lo stesso Piatek ha un’occasione unica per l’Olimpo. Perché con un eventuale goal anche in quest’ultima giornata di campionato, sottolinea Tuttosport, il 24enne diventerebbe il primo calciatore della storia del calcio italiano ad andare in doppia cifra con due squadre diverse ma nella stesso torneo. Alle 13 reti segnate con la maglia di un Genoa che oggi rischia il dramma sportivo, si aggiungerebbero eventualmente anche la 10° rete in rossonero. Un biglietto da visita niente male al suo debutto assoluto nel calcio nostrano.

Redazione MilanLive.it

